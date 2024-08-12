Serenay Sarıkaya: Cesur bir oyuncuyum

Şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya bir dergi için kamera karşısına geçti.

İddialı pozlar veren Sarıkaya yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çekti.

"HAYALLER KURMASINI ÇOK İSTERİM"

Dizilerde genellikle cesaret gerektiren sahnelerde yer alan Sarıkaya, "Cesur bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Bir yönetmenin, bir senaristin veya bir yapımcının beni ilk akla gelenden farklı şekillerde hayal etmesini, benimle ilgili başka hayaller kurmasını ve o hayal dünyasına beni de çekmesini çok isterim" dedi.