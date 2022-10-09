Serenay Sarıkaya: İlişkilere bodoslama dalıyorum

Bir yıldır birlikte olduğu işletmeci Umut Evirgen ile yollarını iki hafta önce ayıran Serenay Sarıkaya Elle dergisine konuştu.

HAYAT KAYGILARI

"Bazen kendimi hayat koşturmasının içerisinde mecbur olduğum şeyleri yaparken buluyorum. Özümde kim olduğumu unutup rüzgara kapılıyorum."

"Hâlâ hayata karşı kaygılarım var. Çünkü çok uzun zamandır tek başına kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadınım. Kendimden başka dayanağım yok."

"Kendime eziyet eden bir insanım. Çok fazla sorguluyorum."

"Sürekli kontrollerin elimde olduğu bir hayatın söz konusu olamayacağının bilincinde olsam bile, ipleri birazcık bıraksam sanki bir şeyler yanlış gidecekmiş gibi geliyor."

AKIŞA BIRAKIYOR

"İlişkilere hep bodoslama dalıyorum. Meslek hayatımdaki kadar kontrollü ya da kendime olduğum kadar sorgulayıcı değilim. Birden kendimi akışa bırakıveriyorum."

"İlişkilerde en büyük engel insanın kendisi. İki kişilik bir şey yaşasan da o ilişkiden sana yansıyanlar senin görmek istediklerin. Karşı tarafa yansıttıkların da seninle ilgili. O nedenle hiçbir zaman tereyağından kıl çeker gibi kendimi sıyırmam; her zaman kendimle ilgili olan kısmı düşünürüm."

Yarı yılan yarı insan ‘Şahmeran’ı konu alan bir dizi çeken Serenay Sarıkaya “Sanki bir kapı açıldı ve tüm yollarım yılan sembolüne çıktı. Korktuğum bir hayvandı, ama bana çok uğurlu geldiğine inanıyorum” dedi.

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09/10/2022 21:06