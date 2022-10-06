Serenay Sarıkaya: Koşulsuz aşk masalda olur

Son dönemdeki birliktelikleriyle çok konuşulan oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj verdi. 30 yaşındaki oyuncu kadın-erkek ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Elle dergisine konuşan Sarıkaya, "Kadın-erkek ilişkisinde koşulsuz diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ama koşuldan kastım birbirinden faydalanmak değil. İnsanlar birbirlerine bir takım ihtiyaçlar ve arayışlar sonucu çekiliyorlar" dedi.



Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'le ilişkisini sonlandıran Sarıkaya "O dönemde nasıl bir ruh halindeysen, frekansına öyle birisini çekiyorsun ve o anki enerjin, isteklerin, duygusal ihtiyaçların bazı koşullar yaratıyor. Aksi ancak eski Yeşilçam filmlerinde, masallarda, romanlarda" diye konuştu.



Sarıkaya son dönemde Umut Evirgen ve Cem Yılmaz ile yaşadığı birlikteliklerle gündeme gelmişti.

Kariyerinde son olarak Şahmaran dizisi için kamera karşısına geçen Sarıkaya Alice Müzikali'nde de rol alıyor.

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06/10/2022 10:01