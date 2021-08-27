Serenay Sarıkaya: Küçük ben!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, çocukluk fotoğrafını, "Küçük ben" sözleriyle Instagram'dan yayınladı. 29 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımı hayranları tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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27/08/2021

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Serenay Sarıkaya: Küçük ben!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde tatiline hız kesmeden devam eden Serenay Sarıkaya, eski günleri yad etti. Şu sıralar kendisine vakit ayıran Sarıkaya, çocukluk fotoğrafını yayınladı.

1 Temmuz'da 29 yaşına basan ünlü oyuncu, 9,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı gönderiye, "Hiyaaaa. Küçük ben..." notunu düştü. Serenay Sarıkaya'nın 237 binden fazla beğeni alan gönderisi sosyal medyada çok konuşuldu.

"ESTETİK' DİYENLERE KANIT NİTELİĞİNDE" 

Takipçileri Sarıkaya'nın paylaşımına, "Aynısın, estetik yok...", "Estetik' diyenlere kanıt niteliğinde!" ve "Bu ne tatlılık" şeklinde yorumlarda bulundu.

27/08/2021 10:20
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TAGS: Serenay Sarıkaya
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