Serenay Sarıkaya ve Hailey Bieber pişti oldu!

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra adı Umut Evirgen'le aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili; “Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” demekle yetinmiş ve ardından ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Aşk iddialarıyla ilgili ilk açıklama ise Evirgen'den gelmişti. Kasım 2021'de 'teve2 Magazin Masası' muhabirine konuşan Umut Evirgen, "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusu üzerine, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” itirafında bulunmuştu.

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN BİR TANEM"

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, sonunda aşklarını sosyal medyaya taşımıştı. Evirgen, 30'uncu yaşına giren sevgilisinin doğum günü için Instagram hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Serenay Sarıkaya ile olan fotoğrafını paylaşan Umut Evirgen, gönderisine "Doğum günün kutlu olsun bir tanem" notunu düşerek kalp emojisi de koymayı ihmal etmemişti.

"YORULDUK, YÜRÜTEMEDİK"

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya üzerinden de paylaşım yapmayan ünlü çiftten kötü haber, geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının haberine göre; güzel oyuncu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le yollarını ayırmıştı. Serenay Sarıkaya'nın, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenilmişti.

ÖNCE HAILEY GİYDİ

Sarıkaya, özel hayatında yaşanan bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde Elle dergisine poz verdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda pembe bir elbise giydiği görülen ünlü isim, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Ancak Serenay'ın çekim için giydiği elbisenin aynısını geçtiğimiz aylarda Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın model eşi Hailey Rhode Baldwin Bieber'ın giymiş olması, dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

'Fenomenler ne giymiş?' adlı Instagran sayfasına göre ise ünlü bir markaya ait bu dekolteli, mini elbisenin fiyatı tam 150 bin TL.

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05/10/2022 11:46