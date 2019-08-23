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Serenay Sarıkaya’dan cool kız modası

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23/08/2019

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Serenay Sarıkaya’dan cool kız modası

Serenay Sarıkaya’dan “Çuval giyse yakışır” sözünü doğrulayan bir kombin.

Artık sokağa iki dirhem bir çekirdek hazırlanıp çıkma olayı tarih oldu. Aksine ne kadar salaş, o kadar iyi.

Serenay da akımı yakalamış: Kargo pantolonu, sneaker’ları, bel çantası ve kepiyle 90’lara selam çakıyor. “Apar topar çıktım” havası yanıltmasın; aksesuvarları da inceleyince düşünülmüş bir kombin olduğu belli.

Son dönemin en cool kızları Kaia Gerber, Bella Hadid ve Hailey Bieber’ın bayıldığı bir tarz bu. Serenay da cool kız kontenjanında; iyi taşımış.

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TAGS: Serenay Sarıkaya’dan cool kız modası, haber, kıbrıs
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