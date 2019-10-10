Serenay Sarıkaya’dan hayranlarını üzen karar

Kerem Bürsin'le evlilik yolunda ilerleyen birlikteliğini bitirdikten sonra Amerika'ya giden ve yaz tatilinin büyük bir çoğunluğunu gözlerden uzakta geçirmeyi tercih eden Serenay Sarıkaya'nın ekran kararı...

Adanalı dizisindeki rolü ile kalabalık bir kitle tarafından tanınan ve kendisinden söz ettirmeye başlayan Serenay Sarıkaya, sonrasında kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Özellikle Fİ dizisi ile kariyerinde önemli bir adım atan Serenay Sarıkaya şimdilerde Alice adlı müzikalde boy gösteriyor. Bir süredir ekranlardan uzakta olan ve sevenlerinin merakla izlemeyi beklediği oyuncu yakın çevresine yaptığı açıklamalarla adeta hayranlarını üzdü.

Serenay Sarıkaya ile ilgili geçtiğimiz günlerde Netflix isimli dijital yayın platformunun yeni dizisi Ateşe Koşan’da rol alacağı iddiaları ortaya çıkmıştı. Bir süredir Alice müzikalinde yer alan güzel oyuncu başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yeni sezonda bir dizide rol alıp almayacağı merak edilen oyuncu kötü haberi verdi. Sarıkaya yaptığı açıklamada dizilere kapısını kapattığını gösterdi. Sarıkaya, “Sadece ‘Alice' var. Şu sıralar tüm enerjisini ve zamanını ‘Alice' müzikaline ayırdım” diye konuştu. Sarıkaya, şu aşamada başka bir projede yer almayacağını da ifade etti.

10/10/2019 14:51