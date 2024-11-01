Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'li paylaşım: Benim 50 tonum

Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bir süredir 'Ateşe Düştüm', 'Antidepresan' ve 'Gözlerime Bak' gibi şarkıları ile dillere pelesenk olan şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşıyor.

Haklarındaki reklam aşkı iddialarına aldırış etmeyen ünlü çiftten Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile çekildiği fotoğraflarını Instagram hesabından "Benim 50 tonum" paylaştı.

Mert Demir'in annesi geçen günlerde Serenay Sarıkaya hakkında "Daha önce görüştüm Serenay ile. İkisi de birbiriyle çok mutlu. Bana söz yok. Evlenmek isterlerse öyle olur" demişti.