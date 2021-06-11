Serenay Sarıkaya’dan tatil pozları

Son dönemde iş insanı Haldun Demirhisar ile adı aşk dedikodularına karışan ancak bu iddiaları reddeden oyuncu Serenay Sarıkaya, Göcek'teki tatilini sürdürüyor. Sarıkaya, tatilinden fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar’ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İddiaların ardından ünlü oyuncu, “Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır” diyerek söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtmişti. Ancak Sarıkaya’nın Göcek’te yine Demirhisar ile görüntülenmesi yine dedikoduları alevlendirmişti.

Tatilini sürdüren Sarıkaya, Instagram hesabından leopar desenli mayolu fotoğraflarını paylaştı. Oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.

‘BERGEN’ FİLMİNDEN AYRILDI

Serenay Sarıkaya geçen günlerde ‘Bergen’ filminin başrolünü canlandırmaktan vazgeçmişti. Sarıkaya, ayrılık nedenini, yeni projeleriyle filmin çekim tarihlerinin çakışması olarak açıklamıştı.

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11/06/2021 11:37