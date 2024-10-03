Serenay Sarıkaya'nın evi görenleri şoke etti

Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez bir dergi için açtı. Kendi kadar evi de merak edilen oyuncunun evinin hem sade hem de oldukça lüks olduğu görüldü. Leopar desenli koltuğunda verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutulurken Sarıkaya'nın yatak odası da dikkat çekti.

Yatak odasında çoğunlukla beyaz renkleri kullanan Sarıkaya'nın tavanında bir de ayna bulunuyor. Başucunda yönetmen koltuğu stilinde sandalye bulunduran Sarıkaya'nın balkonunda ise çeşitli bitkiler yer alıyor. Sarıkaya'nın yatak odası hem takipçilerinden tam not aldı hem de beğeni topladı.

Öte yandan ünlü oyuncunun çalışma odası da dikkat çekti. Duvarlarını mermerle kaplatan ünlü oyuncunun çalışma masasında sadece dergiler yer alıyor. Yine burada bir puf ve yönetmen koltuğu stilinde bir sandalye tercih eden Sarıkaya'nın sade ama lüks zevki ilgi kazandı.

Çeşitli bitkilerin yer aldığı geniş ve büyük ev, zevkli bir tasarıma sahip. İddialı renklerle sade dizayn edilen evin, otantik ve tarihi havası Sarıkaya'nın hayranlarını büyüledi.