Serge Aurier Galatasaray'da

Galatasaray'ın yeni sağ beki Serge Aurier oldu. Sarı kırmızılılar, Fildişili futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray yönetimi, Sacha Boey'un ayrılığından sonra birçok ismi gündemine almıştı.

Rennes forması giyen Lorenz Assignon ve Roma'da top koşturan milli futbolcu Zeki Çelik de gündemdeki oyuncular arasında bulunuyordu.

Maliyeti düşük tutmak isteyen sarı kırmızılılar, tercihini Aurier'den yana kullandı. Fildişili futbolcu, bonservissiz olarak takıma katılacak.

Sezon sonuna kadar Nottingham ile sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun maaşının bir kısmı, İngiliz ekibi tarafından ödenecek.

Serge Aurier, Fildişi Sahilleri milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor. 31 yaşındaki oyuncunun takımı, çeyrek finalde cumartesi günü Mali ile karşı karşıya gelecek.

Kariyerine Lens kulübünde başlayan Aurier, daha sonra Toulouse ve Paris Saint Germain formaları giydi. Fildişili oyuncu, 2017-2018 sezonunda 25 milyon avroluk bonservis bedeliyle Tottenham'ın yolunu tuttu. 31 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinden sonra Villarreal'de görev yaptı.

Son olarak geçen sezon başında Nottingham'a giden Aurier, 41 resmi maçta görev yaptı. Fildişili futbolcu, bu süreçte İngiliz ekibine 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.