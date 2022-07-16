Serge Gnabry, Bayern Münih'te kaldı

Bayern Münih, Serge Gnabry'nin sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Bundesliga'da Bayern Münih, Serge Gnabry ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon sona erecek sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.

İngiliz basınında daha önce yer alan haberlerde Serge Gnabry ile Liverpool ve Chelsea'nin ilgilendiği iddia edilmişti.

Bayern Münih'e 2017'de Werder Bremen'den transfer olan Gnabry, geçtiğimiz sezon 34 maçta süre alırken 14 gol ve 6 asist kaydetti.

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16/07/2022 19:14