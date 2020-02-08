Sergen evinde galibiyet ile başladı!

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yı konuk etti. Sergen Yalçın'ın Vodafone Park'ta taraftarının önüne çıktığı ilk maçta siyah beyazlı ekip sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

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08/02/2020

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Sergen evinde galibiyet ile başladı!

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı sahasında konuk etti. Sergen Yalçın önderliğinde kendi evinde galibiyetle başlamak isteyen siyah beyazlılar ikinci yarıda Burak Yılmaz , Lens ve yeni transfer Boateng'in attığı goller ile sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

Beşiktaş aldığı bu galibiyetin ardından puanını 36'ya yükseltip maç fazlasıyla 7. sıraya yükselti. Konuk ekip Gaziantep Fk 27 puanda kaldı.

DK 14: GAZİANTEP FK'DEN TEHLİKE! Ceza sahasının sol çaprazından son çizgiye inen Kayode'nin içeri çevirdiği top kale çizgisine paralel bir şekilde gitti ve Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

DK 26: GAZİANTEP FK ETKİLİ GELDİ! Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Güray'ın vuruşu üstten auta gitti.

DK 27: BU DEFA BEŞİKTAŞ POZİSYON BULDU! Ljajic'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Burak'ın vuruşu yandan dışarı çıktı.

DK 30: GAZİANTEP FK'DEN TEHLİKE! Kayode'nin sol kanattan yaptığı ortasında Muhammet'ten önce kaleci Karius araya girdi.

DK 36: GAZİANTEP FK'DEN TEHLİKE! Gökhan'ın hatalı pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammet'in vuruşunu son anda Ruiz kayarak önledi.

DK 37: BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! Diaby'nin sağ kanattan yaptığı ortasına Burak kafayı vurdu, kaleci Günay köşeden çıkarıp kornere çeldi.

DK 41: BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! Diaby'nin ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Günay çıkardı.

DK 43: BEŞİKTAŞ'TAN BİR TEHLİKE DAHA! Gökhan'ın sağ kanattan uzak köşeye yaptığı ortayı Burak'tan önce Oğuz kafasıyla kornere gönderdi.

DK 52: BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ! Penaltı atışını gole çeviren Burak Yılmaz, siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

DK 56: BEŞİKTAŞ'TAN NET FIRSAT! Boateng'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalen Burak'ın vuruşu direk dibinden auta çıktı.

DK 58: BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! Burak ile verkaça giren Diaby ceza sahasının sağ çaprazından içeri topu çevirmek istedi, top kaleci Günay'da kaldı.

DK 70: BOATENG GOLÜNÜ ATTI! Sağ kanattan son çizgiye inen Gökhan'ın asistini şık bir vuruşla ağlara yollayan Boateng, Beşiktaş'taki ilk maçında golle buluştu.

DK 76: BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! Victor Ruiz'in vuruşunu kale çizgisinde Diarra çevirdi, ardından gelişen karambol yine kornerle sonuçlandı.

DK 82: Beşiktaş'ta Umut Nayir topu ağlara yollamıştı ama öncesinde Boateng'in rakibine faul yaptığı tespit edildiği için gol geçerli sayılmadı.

DK 89: BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! Caner'in uzun pasıyla savunma arkasına sızan Lens'in vuruşu kaleci Günay'dan geri döndü.

DK 90+5: BEŞİKTAŞ ÜÇLEDİ! Caner'in sol kanattan yaptığı ortasına çok iyi bir kafa vuruşu yapan Lens'in şutu ağlarla buluştu.

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

08/02/2020 19:36
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TAGS: Sergen, bjk
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