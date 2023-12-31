Sergen Yalçın Antalyaspor'da

Uzun süre Beşiktaş ile adı anılan Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Sergen Yalçın, Süper Lig ekiplerinden Antalyaaspor ile anlaşma sağladı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunda Beşiktaş'la çifte zafer yaşayan Sergen Yalçın, o tarihten bu yana hiçbir takımı çalıştırmamıştı. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.

TRT SPOR'a konuşan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe,"Taraftarımıza yenil yıl hediyesi olsun. Sergen Yalçın ile anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.