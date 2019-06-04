Sergen Yalçın Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağlayamadı!

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Sergen Yalçın kararını verdi.

A Spor'un haberine göre; bir süredir Aytemiz Alanyaspor yönetimi ile görüşme halinde olan Sergen Yalçın, Akdeniz ekibi ile anlaşma sağlayamadı ve kulüpten ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın depremi yaşandı. Sezonu başarıyla tamamlayan teknik direktör Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor yönetmiyle anlaşma sağlayamadı.

Tarafların yeni sözleşme konusunda mutabakata varamaması üzerine Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi.

Alanyaspor yönetimi ile Erol Bulut'un masaya oturduğu ve anlaşma zemini aradığı öne sürüldü.