Sergen Yalçın olmadı, 2 sürpriz isim gündeme geldi: Yeni hoca kim olacak?

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tam gaz sürüyor. Siyah-Beyazlılarda ilk aday Sergen Yalçın.Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Sergen Yalçın'la ilk görüşmesini gerçekleştirdi. İlk temastan sonuç çıkmazken Sergen Yalçın yaptığı açıklamayla siyah-beyazlılara kapıları kapattı.

Buna karşın Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la bir görüşme daha yapacağı belirtiliyor.

Öte yandan Beşiktaş'ta 2 isim daha gündeme geldi. Bunlardan ilki Samet Aybaba oldu.

Beşiktaş'taki görevinden beklenmedik şekilde ayrılan Samet Aybaba, konuyla ilgili Ekol TV'ye yaptığı açıklamada "Kaan Şakul olduğu sürece benim orada işim yok" dedi.

Beşiktaş'ın gündemine gelen diğer isim ise İbrahim Üzülmez oldu. Akşam Gazetesi'nin haberine göre Hüseyin Yücel, İbrahim Üzülmez ile temas kurdu.

Yönetimin mayıstaki seçimi düşünerek takımı yerli bir isme emanet etmek istediği aktarıldı.