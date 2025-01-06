Sergen Yalçın: "Serdal Adalı'ya 'hayır' cevabını ilettim"

Beşiktaş ile anlaşamayan Sergen Yalçın, Serdal Adalı ile yaptığı görüşmeyi açıkladı

Beşiktaş ile anlaşamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Serdal Adalı ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

"KONSANTRE OLAMAYACAĞIMI SÖYLEDİM"

Ekol TV'de konuşan Yalçın, "Başkan ile görüştük. Zaten pazartesi görüşeceğiz diye sözleşmiştik. Yanii çok konsanstre olamayacağımı söyledim başkana. Şu anda konsantre olmam gereken çok başka şeyler var. Ailem var. Sağlık sorunları var. Bu iş konsantrasyon isteyen bir iş. Başkan da sağ olsun. Anlayışla karşıladı. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı söyledim." dedi.

"BEN KİMSEYİ BEKLETMEDİM"

Kardeşinin tedavisine değinen Yalçın, "Ben, kimseyi bekletmedim. Kardeşim, 2 senedir tedavi görüyor. Zor bir tedavi geçiriyor. Yılbaşında burada yoktum, tatildeydim. Yılbaşından 2 gün sonra bir anda ambulansla hastaneye kaldırdık. Yoğun bakıma aldılar. Hayati tehlikesi vardı. Apar topar geldim zaten. Kimseye de hesap verecek değilim. Sadece insanlar bilsin diye söylüyorum. Aile, her şeyden önemlidir." sözlerini sarf etti.

"KİMSEYE HESAP VERECEK DEĞİLİM"

Sergen Yalçın ayrıca, "Kimseye de hesap verecek falan değilim bu konuyla ilgili. Sadece insanlar bilsin diye söylüyorum. Yanlış değerlendirme yapmasınlar." ifadelerini kullandı ve "Kolay değil tabii. Aile her şeyden önemlidir. Böyle bir durum biz de beklemiyorduk. Süreç daha normal gider diye bekliyorduk ama bir anda çok ani bir şey geldi başına. Bana söz verdi 'düzeleceğim' diye. İnşallah." dedi.

"SERDAL ABİYLE TAKIM HAKKINDA DA KONUŞTUK"

Serdal Adalı ile takımla ilgili konuştuğunu da dile getiren Yalçın "Biz Serdal abiyle çok eski dostuz zaten. Takımla ilgili de konuştuk. Ben ona bazı şeyler de söyledim takımla ilgili. Olması gereken şeylerle ilgili bazı fikirler de verdim. O da bana verdi. Öyle sohbet ettik ama hiç öyle kontrat, maddiyat falan konuşmadık." açıklaması yaptı.

"SIKINTILI BİR SÜREÇ OLMASA FARKLI OLABİLİRDİ"

Deneyimli teknik direktör son olarak, "Ben hiçbir zaman 'geliyorum' demedim kimseye. Hiçbir zaman da peşin konuşmadım. Ben sadece pazar günü başkanla görüşeceğimizi söyledim, o kadar. Başka hiçbir şey söylemedim. Gerçekten bu kadar sıkıntılı bir süreç olmasaydı durum belki de farklı olabilirdi ama şu anda düşünmem gereken tek şey ailem. Kafayı başka yere kaydırmam çok zor şu anda." ifadelerini kullandı.