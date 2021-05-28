Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın'a teklif götürmeye hazırlanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın bugün Sergen Yalçın ile görüşeceği öğrenilirken, başarılı çalıştırıcının talep ettiği ücret de belli oldu.

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın'a teklif yapmaya hazırlanıyor. İcra Kurulu Üyesi Cenk Sümer, Sergen Yalçın ile İzmir'in tatil ilçesinde görüşme yaptı.

Sabah'ın haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da bugün başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelecek. Bu arada Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan talep ettiği ücret de belli oldu.

Beşiktaş'a çifte kupa kazandıran Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesi ile ilgili belirsizlik sona eriyor. Siyah-beyazlı kulübün icra kurulu üyesi Cenk Sümer, dün Yalçın'la Çeşme'de ön görüşme yaptı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da deneyimli hoca ile bugün bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmenin olumlu sonuçlanması beklenirken, Sergen Yalçın'a önerilecek mukavelenin 3 yıllık olduğu bildirildi. Sergen Yalçın'ın sezon başına 2.3 milyon Euro istediği öğrenildi.

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28/05/2021 18:21