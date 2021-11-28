Sergen Yalçın'ın istifası gündemde

Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Şampionlar Ligi'nde son dönemde gösterilen kötü performansın ardından Beşiktaş'ta gündem teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği.

Giresunspor maçında alınan yenilgiden sonra Beşiktaş'ta bugün kritik bir zirve var. Teknik direktör Sergen Yalçın ve başkan Ahmet Nur Çebi takımdaki kötü gidişi değerlendirecek.

Yalçın, 4-0 kaybettikleri Giresunspor maçının ardından başarısız sonuçların sorumluluğunu aldığını, yönetim ile görüşeceğini söylemişti. Başkan Çebi ise Sergen Yalçın ile görüştükten sonra yol haritasını belireyeceklerini söylemişti. Yalçın'ın Çebi'ye istifasını sunacağı öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi - Sergen Yalçın görüşmesi bugün öğleden sonra yapılacak.

Süper Lig'de üst üste 4. yenilgisini alan Beşiktaş , eksik maçı olan lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde bulunuyor. Son 6 resmi maçını da kaybeden siyah beyazlılar, son 13 resmi maçında sadece 2 galibiyet alabildi.

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28/11/2021 13:25