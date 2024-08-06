Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla 3 kuğa birden kazanarak tarihi bir başarı göstermişti.

Siyah-beyazlılarla yollarını ayırdıktan bir süre sonra Antalyaspor'un yolu tutan Yalçın'ın buradaki macerası uzun sürmedi.

Fanatik'te yer alan habere göre Sergen Yalçın'ın yeni adresi yurt dışı olabilir.

Haberde Sergen Yalçın'ın Suudi Arabistan'dan bir takımla anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Görüşmelerde son aşamaya gelen Sergen Yalçın'ın 2 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Deneyimli hocanın görüştüğü takımın ise gizli tutulduğu aktarıldı.