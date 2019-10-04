Sergi 11 Ekim’e kadar gezilebilecek

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Özçelik'in "İzler” adlı 45 parçadan oluşan kişisel seramik sergisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

32 parçası karolardan oluşan yüzeysel çalışmalar ile 13 parçası soyut kadın heykellerinden toplam 45 parçadan oluşan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Koleksiyonuna eklenmek üzere oluşturulan sergi, Tıp Fakültesi sergi salonunda yer alıyor.

Serginin açılışında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Seramik Sanatçısı Doç. Dr. Hüseyin Özçelik ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sanatçı Doç. Dr. Hüseyin Özçelik'e “'El Biruni” Alasya Büyük Sanat Ödülü takdim etti.

Ardından sanatçı Hüseyin Özçelik'in büstünün açılışı gerçekleşti. Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek sergide yer alan eserler gezildi.

Tıp Fakültesi sergi salonunda yer alan "İzler" sergisi hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 11 Ekim tarihine kadar gezilebilecek.

04/10/2019 16:15