“Sergide Bir Gün” DAÜ’de tanıtılacak

Ceyda Alçıcıoğlu Kozal’ın “Sergide Bir Gün” adlı kitabı, 28 Mart Salı, 17.30’da Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Aktivite Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek söyleşi ile tanıtılacak ve satışa sunulacak.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik “DAÜ ile Kitap Buluşmaları 2023” etkinlikleri kapsamında “Bilgi Yolunda Kitap” sloganıyla yapılan etkinliklerin bir parçası olarak düzenlenecek.

Açıklamaya göre kitap, DAÜ Rektörlüğü’nün gerçekleştirdiği “Portreler Stiller ve Hikayeleri” projesi bağlamında hayat buldu. Kitap, proje amaçlarına uygun olarak Kıbrıslı sanatçıların yer aldığı portreler sergisinden yola çıktı. “Sergide Bir Gün”; portre sanatını, stilleri ve tekniklerini içerirken, çocuklara yaratıcı bir ortamda sergi gezme kültürünü aşılamaya çalışıyor.

Portre sanatı ve sergideki sanatçılarla ilgili bilgilerin yer aldığı kitap; eserlere bakma, yorumlama, anlam çıkarma öğretilerini eğlenceli ve aktif bir yöntemle aktarmayı deniyor.

Kitabın editörlüğünü aynı zamanda projenin de küratörlüğünü yürüten DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya üstlenirken, eğitim danışmanlığını ise DAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Eda Yazgın gerçekleştirdi. Kitaba ilişkin düzenlenecek olan söyleşide, Zehra Şonya tarafından proje ile ilgili bilgiler ve hedefler aktarılacak. Ceyda Alçıcıoğlu Kozal’ın kitap yazım sürecinden bahsedeceği söyleşide, Doç. Dr. Eda Yazgın da kitabın eğitim bağlamındaki değerlendirmesini paylaşarak tartışmaya açacak.

Bu habere tepkiniz:



24/03/2023 12:07