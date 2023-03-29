“Sergide Bir Gün” Kitabı DAÜ’de Tanıtıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü iş birliğinde okuma kültürünü artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla “DAÜ ile Kitap Buluşmaları 2023” adı altında etkinlikler düzenleniyor. “Bilgi Yolunda Kitap” sloganıyla, yıl boyu sürecek olan etkinliklerin ikincisi, DAÜ Yayınevi eseri olan ve baskısı 2022 yılında yapılan “Sergide Bir Gün” kitabı üzerine gerçekleştirildi. “Sergide Bir Gün”, 28 Mart 2023 Salı günü, saat 17:30’da, DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşi ve imza günü ile tanıtıldı.

DAÜ Yayınları Toplumla Buluşuyor

Etkinliğin açılışında konuşan DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, bu etkinliklerin temel amacının DAÜ’nün bilime, sanata ve topluma verdiği değerin yansıması olan DAÜ yayınlarının görünürlüğünü artırmak ve bu yayınları toplumla buluşturmak olduğunu kaydetti. DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da konuşmasında projede emeği geçen ve katkı koyan herkese teşekkür ederek güzel bir söyleşi diledi.

Kitapla İlgili Bilgiler Verildi

Açılış konuşmalarının ardından söyleşiye geçildi. Söyleşide kitabın editörlüğünü, aynı zamanda projenin de küratörlüğünü yürüten DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya tarafından proje ile ilgili bilgiler ve hedefler aktarıldı. Kitabın yazarı Ceyda Alçıcıoğlu Kozal’ın kitap yazım sürecinden bahsettiği söyleşide, kitabın eğitim danışmanlığını yapan DAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Yazgın kitabın eğitim bağlamındaki değerlendirmesini yaptı. Söyleşi sonrasında DAÜ Aktivite Müdürlüğü fuaye alanına geçildi. Kitabın yazarı Ceyda Alçıcıoğlu Kozal, katılımcılar tarafından alınan “Sergide Bir Gün” kitaplarını imzaladı.

Sergide Bir Gün Kitabı Hakkında

Yazarlığını Ceyda Alçıcıoğlu Kozal’ın üstlendiği kitap, DAÜ Rektörlüğü’nün gerçekleştirdiği “Portreler Stiller ve Hikayeleri” projesi bağlamında hayat buldu. Kitap, proje amaçlarına uygun olarak Kıbrıslı sanatçıların yer aldığı portreler sergisinden yola çıktı. “Sergide Bir Gün”; portre sanatını, stilleri ve tekniklerini hedef alırken, aynı zamanda çocuklara yaratıcı bir ortamda sergi gezme kültürünü aşılamaya çalışıyor. Portre sanatı ve sergideki sanatçılarla ilgili bilgilerin yer aldığı kitap; eserlere bakma, yorumlama, anlam çıkarma öğretilerini eğlenceli ve aktif bir yöntemle aktarmayı deniyor.

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29/03/2023 16:47