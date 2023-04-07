“Sergide Bir Gün” Lefkoşa’da Katılımcılarla Buluşuyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü iş birliğinde okuma kültürünü artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla “DAÜ ile Kitap Buluşmaları 2023” etkinlikleri kapsamında “Sergide Bir Gün” adlı kitabın tanıtımı “Sanat ve Eğitim” temalı söyleşide katılımcılarla buluşuyor. Gazimağusa’dan sonra Lefkoşa’ya taşınan etkinlik, Dünya Sanat Günü kapsamında 8 Nisan 2023 Cumartesi günü, saat 14:30’da Lefkoşa Rüstem Kitabevi’nde yapılacak.

Kitabın editörlüğünü aynı zamanda projenin de küratörlüğünü yürüten DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya, Yazar Ceyda Alçıcıoğlu Kozal ile Eğitim Danışmanı DAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Yazgın’ın gerçekleştireceği söyleşi, sanat ve eğitime ilgi duyan katılımcılar için yararlı bir ortam sağlayacak.

“Sergide Bir Gün”; portre sanatını, stilleri ve tekniklerini hedef alırken, aynı zamanda çocuklara yaratıcı bir ortamda sergi gezme kültürünü aşılamaya çalışıyor. Portre sanatı ve sergideki sanatçılarla ilgili bilgilerin yer aldığı kitap; eserlere bakma, yorumlama, anlam çıkarma öğretilerini eğlenceli ve aktif bir yöntemle aktarmayı deniyor.

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07/04/2023 15:01