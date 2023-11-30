Sergıı Bekh’ten günlerdir haber alınamıyor!

Polis, Karaağaç sakinlerinden 34 yaşındaki Sergıı Bekh’in, 24 Kasım Cuma gününden bu yana kayıp olduğunu ve arandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım 2023 tarihinde polise verilen bilgide; Karaağaç’ta sakin Sergıı Bekh’in, 24 Kasım 2023 tarihinde saat 09.30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

Polis, kayıp şahsı görenlerin veya bilgisi olanların en yakın polis merkezine bilgi verilmesini istedi.