Sergilerin açılışını Sucuoğlu yaptı

Kazakistanlı sanatçılar Dulat Kospanov ile Makhsut Ismagulov’a ait 10 eser, Özbekistanlı sanatçılar Babosinov Sarsenbay, Murad Karabaev ve Erkin Aralov’a ait 20 eser ile Tataristanlı sanatçılar Rabis Saliakhov, Albert Shinibaev ve Leila Faizova’ya ait 14 eser ile Azerbaycanlı sanatçı Ashraf Geybatov’a ait 7 eserin sergileneceği karma sergi ile Azerbaycanlı sanatçı Rauf İsmailov’a ait 33 eserden oluşan kişisel resim sergisi Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi salon 4’de yer alan beş ayrı serginin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.

Sergi açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Azerbaycan Sanatçıları Ashraf Geybatov, Kazakistan Sanatçıları adına Dulat Kospanov, Özbekistan Sanatçıları adına Sarsenbay Baybosinov, Tataristan Sanatçıları adına Rabis Saliakhov, Kişisel Sergisi açılan Azerbaycan sanatçısı Rauf Ismailov ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

TEŞEKKÜR BELGESİ İLE ÖDÜL TAKDİM EDİLEREK, SERGİ KURDELESİ KESİLDİ…

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Azerbaycan Sanatçıları, Kazakistan Sanatçıları Özbekistan Sanatçıları ile Tataristan Sanatçılara teşekkür belgesi verildi. Kişisel sergisi açılan Azerbaycan sanatçısı Rauf Ismailov’a ise Gümüş anahtar Onur Ödülü takdim edildi.

Sergiler, 6 Aralık tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

29/11/2019 17:03