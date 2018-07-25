Sergio Marchionne'nin beyin ölümü gerçekleşti

Lettera43’ün haberine göre FCA CEO’su efsane isim Sergio Marchionne geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmış ve ciddi bir rahatsızlık geçirdiği doğrulanmıştı. Bu hafta başında ise Marchionne’nin yerine Mike Manley atanmıştı.

Marchionne doku kanseri tedavisi geçiriyordu ve bir ameliyatın ardından pıhtı atması sonucu beyin ölümü gerçekleşti. 66 yaşında olan Sergio Marchionne’nin durumu tahmin edilenden daha kötü durumdaydı ve bitkisel hayata girdiği bugün açıklandı. Marchionne’nin sağlık durumunun kötüye gitmesinden Yönetim Kurulu Başkanı Elkann’ın geç haberi olmuştu ve bunun sonucunda gelen erken CEO değişimi de FCA’nın hisselerinde düşüşe sebep oldu.

1952 yılının Haziran ayında İtalya’da doğan Sergio Marchionne aslına bakarsanız otomotiv endüstrisine gelmiş olan en önemli kişilerden biri.

13 yaşında Kanada’ya ailesiyle birlikte göçen Marchionne kariyerine 1983 ve 1985 yıllarında hesap ve vergi uzmanı olarak Deloitte & Touche’da başladı sonrasında Lawson Mardon Group’ta kurumsal gelişim direktörlüğüne 1985 ve 1988 getirildi.

1990 ve 1994 yıllarında Acklands Ltd. de CFO olarak çalıştı. 1994 ve 1997 yılları arasında Algroup firmasında çalıştı ve ardından 1997-2000 yılları arasında da bu şirketin CEO’su oldu.

Tüm bu gelişmelerin ardından CEO ve Genel Md. 2000-2001 yıllarında gerçekleştirdi ve 2002 yılında da Başkan pozisyonuna geçti.

Chrysler markasının başına geçmeden önce SGS S.A. şirketinde de CEO ve Genel Md.’lük görevini yerine getiren Marchionne, 2009 yılında borç içerisinde olan Chrysler markasına CEO olarak geldi.

Fiat Group, Chrysler’in ilk etapta yüzde 20’sini satın aldı. Bu durumdan sonra Sergio Marchionne o dönemki CEO Robert Nardelli’nin yerine geçti. Bu adımın peşinden Fiat, Chrysler’in yüzde 53.5 hissesini satın aldı. Fiat ve Chrysler’in resmi olarak birleşmesi 2014 yılının Ağustos ayında ve Marchionne liderliğinde oldu.

Chrysler ile işe ilk başladığında markanın durumu ekonomik anlamda çok büyük bir sıkıntı içerisindeydi. Markanın lideri olduğu dönemlerde Chrysler’in ürün yenileme ve geliştirme hızı zamanla yavaşladı. Dodge Journey, Chrysler 300 ve Dodge Charger gibi otomobiller ortak platformlarla üzerine geliştiriliyor ve bazı SUV modellerinde de geç kalmalar ortaya çıkıyordu. Bununda sebebini markanın önceden başarılı olarak nitelediği ve tüketiciler tarafından da sevilen bir otomobil üzerinden yapıyordu.

“Journey başarılı ve ilgi gören bir otomobil. Yenilemek için adını ve tasarımını değiştirdiğimizde aynı ilgiyi görmeyebiliyor ve

bu yüzden daha çok satacak olan ve tercih edilecek olanı üretmeyi planlıyoruz, bu da bizi geciktirdi.”

Halka arz ve Marchionne’nin ekstra kaynak yaratan formülü

2014 yılına Wall Street’te ticarete başlayan FCA, değeri düşen varlıklarından kendini soyutlayıp elindeki değerli varlıkları hissedarlarına sunarak yeni bir gelir kaynağı yarattı. Bunun sonucunda IVECO, New Holland, Steyr ve Magirus gibi birden fazla devi elinde bulunduran CNH Industrial’in değeri 20.25 milyar dolar iken Ferrari 22.34 milyar dolar değere ulaşmıştı.

Marchionne, otomotiv endüstrisinin küreselleşmesine katkıda bulunan en önemli sanayi insanlarından biriydi. American Motors, Renault ve Chrysler bu konudaki ilk görüşmelerini yapmıştı. DaimlerChrysler ise bir adım ileriye gitti ve bu durumu denedi. Olmadı!

Ancak Fiat ve Marchionne markalarını başarılı bir biçimde kullanıyordu. Jeep küresel bir marka haline gelmişken Fiat’ın satışlarını geride bırakmıştı. Ayrıca Jeep markası Güney Amerika, Asya ve Avrupa’da da iyi satış grafiklerine sahipti. Bu sayede Jeep üzerindeki kilitler artık açılmıştı.