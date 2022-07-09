Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira’yı 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

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09/07/2022 20:22