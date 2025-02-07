Sergio Ramos kariyerinde ilki yaşadı: Yeni takımına imzayı attı

Altyapısından yetiştiği Sevilla'yla geçtiğimiz sezon yollarını ayıran ve uzun süredir serbest oyuncu statüsünde olan Sergio Ramos yeni takımına imzayı attı.

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Meksika ekibi Montrrey, tecrübeli stoperle 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten "Rayados'a hoş geldin Sergio Ramos" başlığıyla yapılan açıklamada, "Sergio'non Monterrey'e gelişi, oyuncunun kariyeri, başarıları ve dünya çapındaki tanınırlığı göz önüne alındığında kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olaydır." denildi.

Futbola Sevilla altyapısında başlayan Sergio Ramos, 2005'te Real Madrid'e transfer oldu. Uzun yıllar formasını giydiği Madrid ekibinden 2021'de ayrılan ve PSG'ye imza atan İspanyol stoper, 2023'te Sevilla'ya döndü. Ramos, geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından Sevilla'dan ayrıldı.

Kariyeri boyunca 816 maça çıkan Sergio Ramos, 117 gol ve 42 asist kaydetti.

Monterrey'e imza atan Sergio Ramos, kariyerinde ilk defa Avrupa dışında bir takımda forma giyecek.