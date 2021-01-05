Sergio Ramos ve Messi'nin PSG'ye gideceği iddia edildi

Real Madrid'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek kaptan Sergio Ramos'un başkan Florentino Perez ile yaptığı görüşmede Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ile birlikte Paris Saint-Germain'e (PSG) gideceğini söylediği iddia edildi.

İspanya'da El Chiringuito'nun haberine göre Sergio Ramos ve Lionel Messi, yeni sezonda PSG forması giymeye hazırlanıyorlar. Üstelik bu haberi veren ismin Sergio Ramos olduğu belirtiliyor. Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Ramos, başkan Florentino Perez ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde flaş gerçeği açıkladı. Sergio Ramos'un Florentino Perez'e, "PSG, ben ve Messi ile yeni bir takım oluşturacaklarını söyledi" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

İki yıldızın da takımlarıyla sözleşmeleri sezon sonunda bitecekken özellikle Sergio Ramos konusunda PSG iddiaları yükselmişti. Lionel Messi için Manchester City'nin adı ilk etapta daha öne çıksa da Mauricio Pochettino hamlesinin ardından Arjantinli yıldızın PSG'ye gidebileceği iddiaları yükselmişti.

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05/01/2021 14:41