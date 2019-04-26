Sergiye yoğun ilgi

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi’nin (MGA) Sanat Buluşması ve Atölyeler Bayramı sergisi bugün saat 14.00’te açıldı.

Sanatçı Ayhatun Ateşin küratörlüğünde MGA Sakarya Tesisleri’nde 20 Nisan’da başlayıp 26 Nisan’a kadar süren atölye çalışmasında KKTC ve Türkiye’den 19 sanatçının ürettiği eserler MGA Sakarya Tesisleri’nde sergilenecek.

Ayhatun Ateşin etkinlikteki konuşmasında, Mağusa’nın değerlerini, hikayelerini, dokunduğumuz insanlarla bir takım objeler elde ettik ve bunları çalışma olarak Mağusamıza yaptık dedi.

Refik Hazır konuşmasında, bu çalışmada çocukları da katarak çocuklarda sanat farkındalığını yaratmaya çalışmıştır. Katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

Atölye çalışmasında Türkiye’den Kadir Sevim, Umut Germeç, Kadir Selçuk Yaşa, Aslıhan Kaplan Bayrak, Elif Ağatekin, Ozan Dursun, Emrullah Örünklü, Gülay Yakar, Ferhat Onur, KKTC’den de; Ali Genç, Ayça Öztürk, Eser Keçeci, Arif Albayrak, Türksal İnce, Vedia Okutan Gaydeler, Serkan Sürek, Cemal Tunceri, Kemal Behçet Caymaz ve Ayhatun Ateşin, gravür, seramik, çini, heykel, resim, mozaik ve karikatür çalışmaları gerçekleştirdi.