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Sergiyi Bakan Taçoy açacak

Başkurdistanlı Sanatçı Frolova’nın Sergisi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde açılıyor

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06/08/2019

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Sergiyi Bakan Taçoy açacak

Başkurdistanlı sanatçı Vera Frolova’nın, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için gerçeklik ve sembolizm tarzda çalışmalarla hazırladığı ve 30 eserden oluşan resim sergisinin Perşembe günü açılacağı belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre,  serginin açılışını Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy saat 08.15’de, Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yapacak.

 

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TAGS: Sergiyi Bakan Taçoy açacak, haber, kıbrıs,
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