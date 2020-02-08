Serhat Akın, MasterChef Cemre'yi kaptı

Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

ads
08/02/2020

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, İzmir'de yeni mekan açıyor. Akın'ın sürprizi ise MasterChef yarışmasının şampiyonu Cemre Uyanık...

ads
ads
Serhat Akın, MasterChef Cemre'yi kaptı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akınİzmir'de açmaya hazırlandığı BOA isimli mekanını şefini buldu.

SERHAT AKIN, MASTERCHEF ŞAMPİYONU İLE ÇALIŞACAK

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programındaki performansıyla birinciliği elde eden Cemre Uyanık, bundan böyle Serhat Akın'ın mekanında yemekler yapacak.

Masterchef şampiyonu Cemre Uyanık, BOA isimli mekanda birbirinden farklı yemekler olacağını açıkladı. Futbolculuk kariyerinin ardından Survivor yarışmasında da boy gösteren Serhat Akın'ın yeni mekanının açılışının bu ay olacağı öğrenildi.

DAHA ÖNCE SUSHİ RESTORANI AÇMIŞTI

Serhat Akın daha önce İstanbul'da bir sushi restoranı açmıştı. Eski milli futbolcu, yeni restoranını İzmir'de açacak.

08/02/2020 15:17
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS:
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.