Serhat Akpınar : Dünyada örneği yok

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, sosyal medyadan isyan etti. Serhat Akpınar, dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan bir uygulamayı Girne Belediyesi'nin hayata geçirdiğini iddia etti. Akpınar, Girne Belediye​si Başkanı Nida Güngördü'yü eleştirerek bir takım sorular sordu.

Akpınar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Kıbrıs Kamuoyu ile Sosyal alanımda paylaşma konusunu epeyce düşündüm . Ancak kesinlikle doğru olmadığını düşündüğüm bir durumu bilginize getiriyorum .

Resimlerden de göreceğiniz gibi , 1998 Yılından itibaren Sonrasında Üniversite Caddesi adı verilen Caddenin girişinde önceki Yerel Yönetimlerin Onayı ile Üniversitemizin Tabelası bulunmaktadır . Dünyanın hiçbir yerinde örneği bulunmayan bir uygulamayı Girne Belediyemizin hayata geçirmiş olduğunu hayretlerle tanıklık ediyoruz . Kendi Kentine , Şehrine , Şehrine Mal olmuş bir Yüksek Öğretim kurumuna ve dolayısı ile Halkımıza karşı nasıl böylesi akıl almaz bir yanlışlığı yapabiliyor . Belediye Başkanımız Sn . Nida Güngördü , katıldığı törenlerimizde övgü dolu sözlerle dile getirdiği Girne Amerikan Üniversitesi’ne ve Halkına nasıl böylesi bir yanlışın yapılmasına seyirci kalmıştır ? . Girne Belediyemizin seçilmiş değerli üyeleri nasıl böylesi bir sürece sessiz kalabiliyor ? . Değer anlayışınız bu mu diye sormak istiyorum . O tabelanın oraya takılmasını isteyen işletme sahipleri de Girnemizin Değerli esnaflarından , nasıl onlar da bir Üniversitenin itibar ve Saygı Algısına zarar verecek bir isteği Girne Belediyesinden talep edebilmişlerdir ? . İlk önce Saygı ve o anlayışla sahip olduğumuz Değerlere Sahip çıkmamız gerekirken , bir bireyin , bir işletmenin hadsiz talebini kınayamıyor olsam da, Girne Belediyemizin akıl almaz kararını kınıyorum . Verdiği izin sebebiyle Belediye Başkanımızı kınıyorum . Bu izne Sessiz kalan Belediye Meclis Üyelerimizi Kınıyorum . Siz yarın . Cami sınırlarına da bu tabelaları diktirirsiniz ki şu anda eğitim ve cami çevrelerine bu tabelaların konmasına izin veriyorsunuz ! Benzeri tabela kirliliğini Yine Üniversite Caddesi üzerinde olan Caminin de karşısına taktırmış , izin vermiş durumdasınız . Onların da resimlerini yayınlayacağım . Doğru yapmıyorsunuz . 35 . Kuruluş Yıl Programımız kapsamında onlarca Uluslararası Bilim ve Siyaset insanlarını ağırlayacağımız bu günlerde Yerel Yönetimimizin Akıl Tutulması olarak ortaya koyduğu yanlış kararının düzeltilmesi için tüm Halkımızdan , Değerli Basınımızdan , Esnafımızdan , Eğitim Bakanlığımız Başta olmak üzere , YÖDAK ve Hükümetimizden , Milletvekillerimizden , Cumhurbaşkanımızdan yardım ve destek istiyorum . Girne Amerikan Üniversitesi , Kardeş Üniversitemiz Kıbrıs Amerikan Üniversitesi , Okullar Gurubumuzu , Kıbrıs Üniversiteler Birliği , KKTC nin Saygın Yüksek Öğretim Kurumlarından Yardım istiyorum . Bilim İnsanlarımız , Değerli Öğrencilerimiz , Öğretmenlerimiz , KKTC nin Bilim Uygarlığı Sessiz kalmayın ltf . Aslında bu küçük bir adım gibi görünen üniversitenin adının anılması şekli ve itibarsızlaştırma hareketi 2013 yılından beri sürdürülen bilinçle ve bilinçsizlik beyan edilerek yapılan hareketlerin bir parçasıdır . Kamuoyumuzun Dikkatine getiriyor , süreci ısrarlı bir şekilde takip edeceğimi bilginize getiriyorum . Girne American UniversityAmerican University of CyprusGAU The American Nursery SchoolPolat AlperKartal HarmanGüven ArıklıZiya EmirAlihan PehlivanNidai GüngördüZiya Egemen SencerAli Behzat ÖzceteSermin MayinAli BaturayBurcu Basay KarakayaZiya ÖztürklerNazım ÇavuşoğluHüseyin EkmekçiErtan BirinciTekin E. BirinciZerin GurlerLeyla BicerAsuman AkmanlarDerviş RefikerOlgun ÜstünAsim VehbiKutsal ÖztürkFerhat AtikFeriha Dikmen DeliceırmakSevim AkpinarAtay Cafer ÜrelCelal SakkaSertan Alex ÖztemelTayfun AydınlıDengiz KürşatLevent KutayFikri AtaoğluErsin TatarSerdar DenktasTurgay HilmiGökhan Güler KKTCCengiz ErcagMehmet KesimNazmi PınarLevent Özadam"

05/10/2019 13:27