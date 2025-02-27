Serhat Akpınar: Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişi yasaldır

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın dün YÖK’e ve İstanbul Üniversitesi’ne gönderdiği yazıda İmamoğlu’nun GAÜ’den yatay geçiş yaptığı dönemde YÖK’ün bu üniversiteyi tanımadığı bilgisi yer aldı. Bugün Kıbrıs’a açıklamalarda bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı, Kurucu Rektör Serhat Akpınar bu bilgiyi yalanladı ve “Ekrem Bey’in yatay geçişi yasaldır” dedi.

SAVCILIK: DAÜ TANINIYOR GAÜ TANINMIYOR

Savcılık yazısında 1990 yılında sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanındığına dikkat çekerek, University College Northern Cyprus (UCNC) üzerinden yapılan yatay geçiş işlemlerinin YÖK kararlarına uygun olmadığını savundu. Yazıda, İmamoğlu’nun diplomasının hukuki sorunlar doğurmaması için gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, belgelerin bir an önce gönderilmesi istendi.

PEKİ GERÇEK NE?

Üniversitenin kuruluşunda kayıtlı ismi University College Northern Cyprus (UCNC), 1985’te Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. O dönem yasa olmaması nedeniyle İngiltere ve Amerika’dan bir üniversite ile ‘affiliation’ yani hami üniversite anlaşması yapılması gerekiyordu. GAÜ, Amerika’da akredite Southeastern University DC ile bu anlaşmayı yapmayı başardı. 1993 yılına kadar GAÜ’de okuyan öğrenciler Southeastern Üniversitesi’nden mezun oluyordu, diplomaları da onlar veriyordu.

YÖK YENİ KURULMUŞTU

Öte yandan GAÜ kurulduğunda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kurulalı henüz birkaç yıl olmuştu ve o dönem YÖK’ün bünyesinde denklik ve muadiliyet yoktu. Talim Terbiye Kurulu’ndan yetkililer görevlendirilir üniversiteleri incelemeye gelirdi. Hatta dönemin Türkiye Eğitim Bakanı Avni Akyol da birçok Türkiyeli yetkili gibi bu üniversitenin 1991’deki mezuniyet töreninde onursal paye almıştı.

AKPINAR’DAN GÜÇLÜ SAVUNMA

Üniversitenin sahibi Demokrat Parti milletvekili Serhat Akpınar şunları aktardı:

“GAÜ olarak konuşacak olursam Ekrem Bey Kıbrıs’ta okumuş daha sonra bizden ayrılmıştır. Bizimle ilgili olan kısım ‘o dönem GAÜ tanınmıyordu’ ibaresidir. Bu tamamen yanlıştır. Southesten University Amerika’da akredite, YÖK bu diplomaları yıllarca onayladı, yüzlerce öğrenci var eğitimlerini almış olan. Onlarca farklı üniversitelere geçiş yapmış olan. TC Lefkoşa Büyükelçiliği KKTC’de okuyan öğrencilerin askerlikleri için onay belgesi veriyordu. Eğer tanınmamış olsaydı bu işlemleri yapamaz durumda olmaları gerekiyordu. Ekrem Bey’in yatay geçişi yasaldır.”

Kaynak: Bugün Gazetesi - Ayşemden Akın