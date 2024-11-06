Serhat Akpınar’dan Muhalefete Eleştiri

Meclis'te yaşanan başkanlık seçimi krizi üzerine açıklamalarda bulunan DP Milletvekili Serhat Akpınar, Cumhuriyet Meclisi'ndeki muhalefetin halkın geleceği için ortak akıl ve dilde hareket etme isteği göstermediğini ifade etti. Akpınar, siyasi ortamda uzlaşı kültüründen uzaklaşılmasını eleştirerek, halkın geleceği için olumlu her adımın atılması gerektiğine vurgu yaptı.

Mevcut siyasi yapının kaos ve gerilim yaratarak kendi hedeflerine ulaşma çabasında olduğunu belirten Akpınar, bu tür yaklaşımların halkın menfaatine olmadığını dile getirdi. "Halkımız, geleceğine katkı sunmayan bu siyasi yaklaşımların farkına varmalı," diyen Akpınar, uzlaşmacı ve yapıcı politikaların önemini vurguladı.