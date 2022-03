Serhatköy İlkokulu, Cuma Günleri “Her Şeyi Bırak Ve Oku” Etkinliği Düzenliyor

Serhatköy İlkokulu, öğrencilere okuma alışkanlığı aşılamak için, bugünden itibaren her cuma olmak üzere 10.00-10.30 arasında ortalama 20 dakika sürecek, “Her şeyi bırak ve oku” etkinliği düzenliyor.

Serhatköy İlkokulu Müdürü Özge Yorulmaz tarafından yapılan açıklamada, Beverly Cleary tarafından yazılan ve çocuklar tarafından çok sevilen Ramona serisinden esinlenen “Drop Everything and Read” (Her Şeyi Bırak ve Oku) kitap okuma saati, dünyanın birçok okulunda olduğu gibi Serhatköy İlkokulu’nda da başladığı bildirildi.

Herhangi bir dayatma olmadan öğrencilerin istedikleri kitabı okuyabileceği, bunun yanında konukların da davet edileceği belirtilen açıklamada, etkinliğin ilk konuğunun yazar Zeki Erkut olduğu, ziyaretinde “Nasıl yazar oluruz?” “Okumanın önemi nedir?” sorularına yanıt verdiği, ayrıca yazarlığı hakkında öğrencilerle sohbet edip, yeni kitabını tanıttığı ifade edildi.

Etkinliğin ikinci konuğunun “English House”un direktörü Önder Fahrioğlu olacağı kaydedilen açıklamada, kitap okumaya dair şu ifadelere de yer verildi:

“Kitap okuma alışkanlığının sadece keyif vermediği aynı zamanda akademik başarıyı –kelime hazinesi, akıcılık, kavrama, genel kültürde artış, vb. – ciddi anlamda desteklediği bir gerçektir. Araştırmalar okuma alışkanlığının çok küçük yaşlarda, özellikle ilköğretim döneminde kazanıldığını ve daha sonra ilerleyen yaşlarda ise giderek azaldığını hatta kaybolduğunu göstermektedir. Özellikle okudukları kitapları kendileri seçen, okurken keyif alan öğrencilerin uygun zaman ve ortamlarda okumak için motive olabildikleri ve bu okuma alışkanlıklarını daha sonraki yıllarda da başarıyla sürdürebildikleri bilinmektedir.”

Bu habere tepkiniz:



11/03/2022 13:56