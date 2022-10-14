Serhatköy-Mevlevi yolu Pazar günü drag yarışı nedeniyle trafiğe kapatılacak

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14/10/2022

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Serhatköy-Mevlevi yolu Pazar günü drag yarışı nedeniyle trafiğe kapatılacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 16 Ekim 2022 Pazar günü, 09:00-18:00 saatleri arasında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Serhatköy Alt Geçidi ile Mevlevi Çemberi arasında, çift şeritli yolda motosiklet drag yarışı düzenlenecektir.

Belirtilen tarih ve saatlerde, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Serhatköy Alt Geçidi ile Mevlevi Çemberi arasındaki yol, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacaktır.  Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçlar için ulaşım, Serhatköy üzerinden eski Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu güzergahından sağlanacaktır.

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

14/10/2022 11:31
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TAGS: drag, moto drag, serhatköy, yol
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