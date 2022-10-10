Serhatköy ve Mevlevi’de 5 saatlik elektrik kesintisi

Serhatköy ile Mevlevi kırsal kesim arsası bölgelerine bugün 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

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10/10/2022

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Serhatköy ve Mevlevi’de 5 saatlik elektrik kesintisi

Serhatköy ile Mevlevi kırsal kesim arsası bölgelerine bugün 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında; Serhatköy ve Mevlevi kırsal kesim arsası bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

10/10/2022 08:20
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TAGS: Serhatköy, Mevlevi, elektrik, kesintisi,
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