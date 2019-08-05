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Serhatköy yakınlarında trafik kazası, 1 yaralı

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05/08/2019
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Serhatköy yakınlarında trafik kazası, 1 yaralı

Serhatköy yakınlarında öğlen meydana gelen kazada bir kişi yaralandı 

Kaza nasıl oldu

Bugün saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde, Tılsım Demiroğlu (E-24), yönetimindeki LM 611 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Serhatķöy üst geçidi yakınlarına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip önce yolun solundan çıkıp çelik bariyerelere çarpıp ardından kontrolsüzce savrularak orta refüje bulunan beton korkuluklara çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi halen sürüyor.

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TAGS: Serhatköy, kaza, haber, kıbrıs
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