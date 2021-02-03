Serhatköy'de bir pozitif vaka

Dün yapılan testlerde Serhatköy'de bir kişi covid19 pozitif vaka çıktı.

Serhatköy muhtarlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "panik yapmadan maske mesafe hijyen kurallarna uyup gerekmedikçe evimizden çıkmayın" uyarısında bulundu

Serhatköy Muhtarlığı'nın açıklaması şöyle:

Son günlerde artan Covid vakalarından köyümüzde nasibini almıştır. Köyümüzde'de pozitif vaka ve temaslılar tesbit edilmiştir. Biz Muhtarlık olarak üzerimize düşeni yapıp gerekli yerlere bilgi verilmiştir. Yapmamız gereken panik yapmadan maske mesafe hijyen kurallarna uyup gerekmedikçe evimizden çıkmamak.

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03/02/2021 08:49