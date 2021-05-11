Serhatköy'de büyük yangın…

Serhatköy'de traktörün şarj dinamosunda meydana gelen kısa devre nedeniyle yangın çıktı; traktör sürücüsü yaralandı; dizleri ve ayaklarında yanıklar oluştu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.30 sıralarında, Serhatköy'de, Serhatköy- Alayköy arasındaki arazide, Yusuf Gezginci'nin kullanımında bulunan traktör ve arkasında takılı, balya bağlama makinesi ile balya bağladığı sırada, traktörün şarj dinamosunda oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi.

Yangın polis itfaiye, sivil savunma, orman dairesi ekipleri ve askeri personelin katkıları ile söndürüldü.

Yangın sonucu yaklaşık 200 dönümlük alan içerisinde bulunan 213 adet çam ağacı ve bitki örtüsü, Yusuf Gezginci'ye ait traktör ile adı edilene ait 50 dönümlük arazi içerisinde bulunan bir kısmı biçilmemiş arpa ve anız yanarak zarar meydana geldi.

Yangından dolayı dizleri ve ayaklarında yanıklar oluşan Yusuf Gezginci, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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11/05/2021 21:10