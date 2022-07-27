Serhatköy'de hırsızlık!

Serhatköy'de bir marketin önünde bulunan soğan, kavun ve karpuzları çalan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 25.07.2022 tarihinde, Serhatköy’de bulunan bir marketin ön kısmında muhafaza edilen bir torba soğan, 6 adet karpuz, 6 adet kavun ve 5 adet saksı çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.Ü. (E-48) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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27/07/2022 13:37