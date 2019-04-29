Seri cinayetlerin işlendiği gölde video çekti, 1 yıl sonra inanılmaz tesadüf

Güney Kıbrıs'ta işlenen seri cinayetler şimdi de bir yıl önce çekilen bir video ile konuşulmaya başlandı.

Youtuber ve Blogger Sarah Funk tarafından bir yıl önce çekilen ve cinayetlerin işlendiği Mitsero'daki Kırmızı Göl'ü içeren video sosyal medyanın gündemi oldu.

Cinayetlerin ortaya çıkmasının ardından videosuna yüzlerce yorum yağan Sarah Funk "cinayetlerin işlendiğini başkalarından duydum ve çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Videoya gelen yorumlardan bir tanesinde ise "önünde oturduğun valizin içersinde ceset parçaları olabilir" yazıyor.

İşte o video ve Sarah Funk'ın fotoğrafları