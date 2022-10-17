Seri katil yeni kurban ararken yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletini alarma geçiren seri katilin yakalandığı açıklandı. Polisin yeni bir kurban arayışındayken yakaladığı zanlı 6 kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

ABD polisi Wesley Brownlee adlı 43 yaşındaki şüphelinin, "yeni bir kurban avındayken" yakalandığını duyurdu.

Tepeden tırnağa siyah giyen zanlının, üzerinde bir de tabanca bulunduğu belirtiliyor.

Şüpheliyi araba sürerken takip ettiklerini söyleyen "ABD polisi bir cinayeti durdurduğumuza eminiz" dedi. Brownlee'nin Stockton ve Oakland kentlerinde en az 6 erkeği öldürdüğü, bir kadını da yaraladığı ifade ediliyor.

Zanlının, cinayetlerin işlendiği bölgelerde görüntülenen kişi olduğu belirtildi. Katil zanlısının, bölge halkının ihbarları sayesinde yakalandığına vurgu yapıldı.

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17/10/2022 23:07