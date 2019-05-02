Seri katilin hiçbir pişmanlığı yok

Güney Kıbrıs’ta, “Orestis” lakaplı, Rum Milli Muhafıız Ordusu (RMMO) subayı Nikos Metaksas’ın işlediği 7 cinayetin araştırılmasıyla ilgili adaya İngiltere’den gelen uzman ekip, seri katille ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Uzman ekip, seri katilin işlediği 7 cinayetle ilgili hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini, yaptığının da farkında olduğunu açıkladı.

Seri katilin, “Ben hapse girmek istiyorum, hastayım” dediği de belirtildi.

İngiliz uzmanların cesetlerin bulunması için değil “Orestis” lakaplı Metaksas’ın zihnini okumak aynı zamanda polis araştırmalarında süreç içerisinde tespit edilen unsurları değerlendirmek için adaya geldiği ifade edildi.

Scotland Yard uzmanları, seri katilin günümüze kadarki davranışlarını mercek altına alarak işlediği cinayetler ile kurbanlarının atılma şekliyle olayı çözmeye çalıştı.

Seri katilin işlediği cinayetlerle ilgili henüz açıklamadığı boşlukları öğrenebilmek için uzmanların seri katilin çelişkili ifadelerini adım adım inceleme altına alacakları ifade edildi.

Ayrıca Rum basını tarafından ‘psikolojik manyak’ olarak nitelendirilen 35 yaşındaki seri katilin kişiliğini oluşturan tüm unsurların incelenebilmesi için de seri katilin askeri kişiliğini, “koca ve baba” davranışını ve ikinci mesleği olan fotoğrafçı kimliğinin de mercek altına alınacağı kaydedildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, RMMO subay Metaksas’ın, “Kokkini” (Kırmızı gölet) ve “Memi” göletlerine 3 valiz içerisinde attığı cesetlerin bulunması için sürdürülen çalışmaların devam ettiği ancak (8 yaşındaki Elena ve 6 yaşındaki Sierra) cesetlere ulaşılamamasının, Metaksas’ın “hastalıklı bir oyun mu oynadığı” sorusunu gündeme getirdiğini yazdı.

Haberi “Oyun Mu Oynuyor” başlığıyla veren Alithia gazetesi, Metaksas’ın 7 kişiyi öldürdüğü konusunda ısrar etmesine karşın Metaksas’ın daha fazla kişiyi öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğunu belirtti.



İki göletten yeni haber yok



Gazete haberinde ayrıca “Kokkini” ve Memi göletlerinde araştırmaların devam ettiğini yazdı.

“Kokkini” göletinde sandal ve su altı kameralarıyla araştırmaların yapıldığını ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadığını yazan gazete “Memi” göletindeki araştırmaların sonucunun da benzer olduğunu belirtti.

Habere göre polis, iki göletteki çalışmaların, var olan zorluklara karşın devam edeceğini, araştırmaların “Sonar” sisteminin gelmesine kadar durmasının da söz konusu olmadığını teyit etti.

Aithia gazetesi “Vietnamlı Kadını Orestis Öldürmedi” başlıklı bir başka haberinde, İki Toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite’nin merceği altında olan, geçtiğimiz Ocak ayında Ercan Havalimanı yakınlarında bulunan ve Vietnamlı bir kadının öldürülmesi olayının, ilk bakışta Orestis’in işlediği cinayetlerle bağlantısının bulunmadığının görüldüğünü yazdı.

Gazete bu konudaki anahtarın kadının öldürülme şekli olduğunu belirtti.



“Orestis”’in diğer kız arkadaşları da aranıyor



Öte yandan Fileleftheros gazetesi, “Orestis” lakaplı Metaksas’ın internet aracılığıyla konuştuğu ve görüştüğü diğer kız arkadaşlarının da araştırılmaya başlandığını yazdı.

Gazete Elektronik Suçlara Karşı Mücadele Etme Birimi’nin, Metaksas’ın, gerek tanışma ve arkadaşlık kurma odaklı olarak geliştirilmiş sosyal ağ servisi olan Badoo gerkse diğer sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla kız arkadaşlarıyla konuştuğu görüşmelere ulaştığını yazdı.

Bu çerçevede çıkan sonuçların, Metaksas’ın, çok fazla ve çoğunluğu yabancı olan kadınla konuştuğu ve bunlarla randevulaştığı yönünde olduğunu yazan gazete, polisin bu kadınlardan bazılarına ulaştığını ve ifade vermeyi kabul ettiklerini belirtti.

Habere göre polis, 7 kişinin dışında başka birinin daha öldürülüp öldürülmediğini tespit etmek amacıyla Metaksas’ın konuştuğu tüm kişilere ulaşmayı hedefliyor.

Gazete haberinde ayrıca Metaksas’ın sorgu makamlarına “son bir yıldır sorununu kontrol ettiğini ve başka bir kadın öldürmediği” şeklinde ifade verdiğini de anımsattı.



Rum Adalet Bakanı ve Polis Müdürünün istifası isteniyor

Öte yandan Politis gazetesi önceki gün yapılan çeşitli açıklamalarla Rum Adalet Bakanı İoanas Nikolau ile Polis Müdür Zaharias Hrisostomu’nun istifa etmelerinin istendiğini yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e yapmış olduğu açıklamaya da yer verdi.

Habere göre Prodromu, 1 Mayıs’tan sonra yapılması gerekenin yapılacağını söylerken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in cinayetlerle ilgili Çin’den yaptığı açıklamaya atıfta bulundu.

Prodromu, ilk önce cinayete kurban giden kadınların cesetlerin bulunması gerektiğini bunun ardından ise ortaya çıkan tüm konuların değerlendirileceğini belirtti.

Habere göre DİSİ Başkan Yardımcısı Yorgos Yeorgiu’nun açıklaması da şaşkınlığa neden oldu.

Yeorgiu, “Adalet Bakanı’nın yerinde olsaydım itibar nedenlerinden dolayı istifa ederdim” ifadesini kullandı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da twitter hesabından bir açıklama yaparak Adalet Bakanı ve Polis Müdürünün istifa etmesinde fayda bulunduğunu söyledi.

Rum Vatandaşlık İttifakı Avrupa Parlamentosu üyeliği adayı Doros Hristodulidis, cinayetlerin ele alınması konusundaki icraatları eleştirerek Adalet Bakanı İoanas Nikolau ile Polis Müdür Zaharias Hrisostomu’nun derhal istifa etmesini talep etti.

Öte yandan Alithia gazetesine göre Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği de bir açıklama yaparak ilgililerin istifasını istedi.