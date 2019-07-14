Seri katilin küçük kurbanı defnedildi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)-

GÜNEY Kıbrıs'ta, seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas tarafından öldürülen 6 yaşındaki Sierra Graze Seucalius için bugün Rum Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Sierra'nın cenazesi babasının isteği üzerine Romanya'ya gönderildi.

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas, ilk kurbanı olan Mary Rose'un kızı 6 yaşındaki Sierra Graze Seucalius'u işlediği cinayetin tanığı kalmaması için öldürdü. Haziran ayında, Memi Gölü'nde dalgıçların yaptığı arama sonucunda Sierra'nın tuğlalara bağlı halde cansız bedenine ulaşıldı. Sierra Graze Seucalius'ın cenazesi Güney Kıbrıs'taki Rus Kilisesi'ne getirildi. Bugün kilisede Sierra için düzenlenen cenaze törenine, Rum iktidar partisi DİSİ Genel Başkanı Averof Neophytou, Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis, Mary Rose'un akrabaları ve Metaksas'ın öldürdüğü kadınların arkadaşları katıldı. Törende, Rum papazlar tarafından Sierra için dualar okundu.

Papaz Isaıas'ın yaptığı konuşmada, "Mary Rose ve kızı Sierra cennette bir yolculuğa çıktı" cümlesi ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Düzenlenen törenin ardından Sierra'nın cenazesi, babasının isteği üzerine Romanya'ya gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Güney Kıbrıs'ta büyük tepki toplayan seri cinayetler, bir turist grubunun gezi yaptıkları göl etrafından gelen ağır kokuyu polise ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Rum polisi bölgede yaptığı incelemelerde kadın cesedi buldu. Bunun üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, Rum Teğmen Metaksas'ın birlikte olduğu kadınları öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Metaksas sorgusunda, 2 kız çocuğu ve 5 kadını öldürdüğünü itiraf etti. Yapılan incelemelerde Metaksas'ın, öldürdüğü kadınların cesetlerini iki ayrı göle attığı belirlendi. Rum mahkemesi, Metaksas'ı, öldürdüğü 7 kişi için 7 kez 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırıldı.

Öte yandan ortaya çıkan cinayetlerin ardından Kıbrıs Rum Adalet Bakanı Ionas Nicolaou görevinden istifa etti. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ise Polis Genel Müdürü Zacharias'i görevden aldı.

Yeni Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis göreve gelmesinin ardından olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kurbanların ailelerinden samimi şekilde özür diliyorum. Üzüntülerimi ve öfkemi ifade etmek istiyorum. Savunmasız ve masum ruhları korumakta başarısız olduk. 42 yıllık görev hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum" dedi.

'TUTUKLANMASAM YİNE YAPARDIM'

Seri katil Metaksas'ın polise verdiği ifadesinde, birlikte olduğu kadınları, boyunlarını sıkarak öldürdüğünü söyleyip, "Kadınları boğdukça kendimi iyi hissettim, tekrar yaptım. Tutuklanmasam yine yapardım" ifadesi, Güney Kıbrıs'ta büyük tepki topladı.

'BİR MUM YAK! SİERRA İÇİN'

Sierra'yı gölün dibinde bulan dalgıç Pambos ile telsizden şefi Edward, arasında geçen konuşma da günlerce konuşuldu. Kucağında tuğla parçası ile sahile doğru gelen Pambos ile şef Edward arasında şu diyalog geçti:

Dalgıç Pambos: Edward.

Şef Edward: Efendim Pambos

Dalgıç Pambos: Bir mum yak!

Şef Edward: Tabi ki ahbap, neden ki?

Dalgıç Pambos: Çocuk, Sierra için! Edward onu kollarımda tutuyorum. Onu şu an tutuyorum!

Şef Edward: Söyleyecek sözüm yok!