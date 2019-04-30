Seri katilin kurbanlarının ölüm şekli belirlenemedi

Rum “Milli Muhafız Ordusu” (RMMO) teğmeni Nikos Metaksas’ın öldürdüğünü itiraf ettiği (5 kadın 2 çocuk) 7 kişiden 3’üne yapılan otopsilerde ölüm nedenleri saptanamadı. Bugün antropologların da katılacağı yeni bir otopsi yapılacak ve yine sonuç alınamazsa kurbanları, Scotland Yard’dan gelen İngiliz adli tabip inceleyecek.

Scotland Yard’dan, Rum tarafına 4’ü dün giden, 5’incisinin de bugün ulaşacağı belirtilen İngiliz uzmanların Rum Polis Genel Müdürü’nden seri cinayetlerle ilgili brifing aldıktan sonra Rum yetkililere danışmanlık-yardım yapacağı, “başka suç ve kurbanlar olup olmadığını anlamak için seri katilin “zihnine girecekleri” kaydedildi.

RMMO’lu seri katilin öldürdüğü 2’si çocuk 7 kişinin Liuva Florentina Bunea ve kızı Elena-Natalya, Mary Rose Riburcio ve kızı Sierra, Maricar Valdez Urquiola, Arian Palanas Lozano ve Katha Anu

KUZEYDE BULUNAN CESET AYNI KATİLİN KURBANI OLMAYABİLİR

İki Toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite Eş Başkanı Hakkı Önen, zanlının kullandığı öldürme şekli ile geçtiğimiz aylarda Akıncılar yakınlarında bulunan henüz kimliği belirlenemeyen Vietnamlı kadının öldürülme şekli arasında bağlantı görülmediğini aktardı.

ARAMA DEVAM EDİYOR

Rum polisi katilin kurbanlarının Xyliatos ve Mitsero'daki gölde aranmalarına devam edildiğini söyledi