Serie A ekibi Torino, Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan'ı transfer ediyor
Torino, Emirhan İlkhan’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi pazartesi günü 18 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 4,5 milyon Euro’yu Beşiktaş’a ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor.
30/07/2022
Beşiktaş’ın 18 yaşındaki oyuncusu Emirhan İlkhan Torino’ya transfer olmaya çok yakın.
İtalyan ekibi siyah beyazlılara yaptığı resmi teklifin ardından transferi tamamlama aşamasına geldi.
Torino’nun 4,5 milyon Euro serbest kalma bedelini 2 taksitle ödeme talebine Beşiktaş olumsuz yanıt verdi.
Bu gelişme üzerine İtalyan ekibi 4,5 milyon Euro’yu peşin ödemeye karar verdi.
Emirhan ile de anlaşma sağlayan Torino, 18 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, geçen sezon A Takım’da şans buldu. 18 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı forma ile çıktığı 12 maçta 1 gol attı.