Serie A | Juventus 1-0 Roma

Serie A'nın 18. haftasında Juventus, Roma'yı Adrien Rabiot'nun golüyle 1-0 yendi.

Serie A'nın 18. haftası dev maça sahne oldu. Juventus ve Roma, Allianz Arena'da karşılaştı.

Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Ev sahibi takım ikinci yarıda Adrien Rabiot'nun golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Juventus puanını 43 yaptı ve lider Inter ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Roma ise 28 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Juventus'un Frosinone'yi 2-1 yendiği maçta ilk golünü atan Kenan Yıldız, Roma karşısında da maça ilk 11'de başladı.

Juventus: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kenan Yıldız, Vlahovic

Roma: Rui Patricio, Cristante, Ndicka, Llorente, Paredes, Dybala, Mancini, Bove, Zalewski, Lukaku

MAÇTAN NOTLAR

1' Maç başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

47' Dusan Vlahovic'in pasında Adrien Rabiot topu ağlara gönderdi: 1-0.

65' Milli futbolcu Kenan Yıldız yerini Federico Chiesa'ya bıraktı.

Mücadele, Juventus'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.